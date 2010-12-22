Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Um jeden Preis

KultKrimiStaffel 14Folge 11vom 22.12.2010
Um jeden Preis

Um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 11: Um jeden Preis

44 Min.Folge vom 22.12.2010Ab 12

An Bord ihrer Segelyacht genießen Katja und Stefan Gröne Zweisamkeit und Ruhe. Doch als sie auf hoher See einem Mann helfen wollen, dessen Motorboot angeblich liegen geblieben ist, wird der gemütliche Segeltörn binnen Sekunden zum Albtraum: Sie werden brutal überfallen und betäubt.Die Küstenwache, die das führerlose Segelboot kurz darauf findet, steht vor einem Rätsel. Von Bord wurde nichts gestohlen. Auch die Grönes können sich den Überfall nicht erklären. Als Arzt und Psychotherapeutin sind sie gut situiert und haben sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Waren sie nur Zufallsopfer? Doch je mehr die Beamten in Katja Grönes beruflicher Vergangenheit forschen, desto mehr Ungereimtheiten fördern sie zutage.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen