Was treibt Open AI/Sam Altman?, KI-Einfluss auf die Politik, Trump vs. Papst + Trainerin EtaJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 12: Was treibt Open AI/Sam Altman?, KI-Einfluss auf die Politik, Trump vs. Papst + Trainerin Eta
Wie gefährlich ist Künstliche Intelligenz wirklich? Welche Entscheidungen sollten wir in Zukunft an KI-Systeme abgeben – und wer ist eigentlich Sam Altman? In der heutigen Folge von „Land in Sicht“ steht genau dieses große Thema im Mittelpunkt: die Macht der KI. Zum Einstieg werfen Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg einen Blick auf die politische Lage: ein KI-generiertes Bild rund um Trump und den Papst sorgt für Diskussionen. Außerdem geht es um die angespannte geopolitische Situation im Nahen Osten, insbesondere den Iran-Konflikt und die Bedeutung der Straße von Hormus für die Weltwirtschaft. Auch die Wahl in Ungarn wird kurz eingeordnet: Welche Veränderung ist unter dem Wahlsieger Péter Magyar zu erwarten? Den thematischen Schwerpunkt der Folge bildet dann die Künstliche Intelligenz und OpenAI-Gründer Sam Altman. Peter Greve ordnet ein, wer Sam Altman ist und welche Rolle er in der aktuellen KI-Entwicklung spielt. Es geht um die wachsende Machtkonzentration im KI-Bereich, die Rolle einzelner Unternehmen und Akteure sowie den technologischen Wettlauf zwischen den USA und China. Zudem gibt es Forderungen nach Regulierung, etwa aus Europa, sowie um den ganz praktischen Umgang: Wie nutzt die Gesprächsrunde KI eigentlich selbst im Alltag? Zum Abschluss wird es sportlich: Rüdiger Barth berichtet über das Bundesliga-Debüt von Marie-Louise Eta, außerdem berichtet Ricardia Bramley von ihrem Erlebnis beim Spiel Bayern gegen Real Madrid in München. Ahoi und viel Spaß bei der neuen Folge! Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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