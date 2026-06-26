Ball in Sicht: Nagelsmanns Fehler, Hoffnung fürs 16tel-Finale: das DFB-Team nach der Ecuador-PleiteJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 9: Ball in Sicht: Nagelsmanns Fehler, Hoffnung fürs 16tel-Finale: das DFB-Team nach der Ecuador-Pleite
Deutschland verliert gegen Ecuador: Was bleibt von dem letzten Gruppenspiel für die K.O.-Phase hängen? Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth analysieren die Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Ecuador. Auch wenn es für Deutschland nicht mehr um den Einzug ins 16tel-Finale ging, wirft die Partie spannende Fragen auf: Nur ein Ausrutscher – oder ein Spiel, das einige Grenzen sichtbar gemacht hat? Zu wenig Zugriff: Deutschland findet nicht richtig ins Spiel und hat besonders im Mittelfeld Probleme, Kontrolle zu bekommen. Auch Manuel Neuer rückt wieder in den Fokus: Kann er der Mannschaft den Rückhalt geben, den sie in solchen Spielen braucht? Die Wechsel-Frage: Nagelsmann macht vor Anpfiff klar: Er will das Spiel gewinnen. Aber hat er mit seinen Entscheidungen die richtige Balance zwischen Rotation und Stabilität gefunden? Einstellung & Erwartung: Ecuador spielt um alles – Deutschland wirkt dagegen nicht immer so, als würde ein Gegner mit maximaler Intensität auf sie zukommen. War die Mannschaft auf diese Ausgangslage vorbereitet? Trotz der Niederlage wartet nun das 16tel-Finale. Klaus und Rüdiger diskutieren, welchen Stellenwert dieses Spiel wirklich haben sollte, wie Deutschland mit den Erkenntnissen daraus umgehen muss – und was in der K.-o.-Phase jetzt anders werden könnte. Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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