Ball in Sicht: Die Hosts: USA, Kanada & Mexiko - Wie prägt Trump die WM? (Gast: KT Guttenberg)Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 3: Ball in Sicht: Die Hosts: USA, Kanada & Mexiko - Wie prägt Trump die WM? (Gast: KT Guttenberg)
Weltmeisterschaften waren schon immer politisch – doch ist diese von besonders großen Spannungen geprägt? Und welche Rolle spielen die Gastgeber und Donald Trump in diesem globalen Turnier? Das Host-Duo Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer, die selbst als Reporter mehrfach Weltmeisterschaften begleitet haben, hat sich für die dritte Ausgabe von Ball in Sicht einen Gast eingeladen: KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen sie über die politische Dimension dieser Weltmeisterschaft. Im Fokus stehen die drei Gastgeberländer USA, Mexiko und Kanada und ihr angespanntes Verhältnis zueinander – sowie die Frage, ob das Turnier eher verbindend wirkt oder bestehende Spannungen noch sichtbarer macht. Wenn es um Politik im Sport geht darf der Iran in der aktuellen Debatte nicht fehlen: Das Team ist inzwischen nicht mehr in den USA stationiert, muss für seine Spiele dort aber weiterhin einreisen. Und schließlich geht es um den Einfluss von Donald Trump – und die Frage, wie es die WM für sich nutzen wird. Viel Spaß mit Ball in Sicht! „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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