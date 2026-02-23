LandKrimi
Folge vom 23.02.2026: LandKrimi: Steirerangst
Wo Vertrauen zerbricht, wächst tödliche Angst: Im Kuschelseminar lauern dunkle Abgründe hinter versprochener Nähe. Katrin Fischer (Katharina Sporrer), erfolgreiche Geschäftsfrau und Teilnehmerin eines Kuschelseminars, freut sich auf ein abendliches Tête-à-Tête. Doch statt romantischer Stunden zu zweit erwartet sie eine tödliche Kugel. Für Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz), der nicht glauben kann, dass es beim "Rudelkuscheln" bei rein platonischen Berührungen bleibt, beginnt ein ungewöhnlicher Fall. Undercover mischt er sich gemeinsam mit seiner Chefin Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer) unter die Gruppe. Seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) setzt indes auf konventionelle Ermittlungsmethoden. Unter Verdacht geraten das Seminarleiter-Ehepaar von Breuer (Elena Uhlig und Fritz Karl) ebenso wie der eifersüchtige Ex-Mann (David Wendefilm) und der zwielichtige Geschäftspartner des Opfers (Rok Vihar). Das Ermittlerteam scheint kurz vor der Lösung des Falls, bis die DNA des Mörders "Spusi"-Kollege Kofler (Christoph Kohlbacher) in Lebensgefahr bringt. Besetzung: Hary Prinz (Sascha Bergmann) Anna Unterberger (Anni Sulmtaler) Bettina Mittendorfer (Nicole Sturm) Christoph Kohlbacher (Bernd Kofler) Fritz Karl (Elmar von Breuer) Elena Uhlig (Sonja von Breuer) David Wendefilm (Andreas Fischer) Katharina Sporrer (Katrin Fischer) Lisa-Maria Sexl (Lena Schaffer) Rok Vihar (Jure Korosek) Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger (u.V.v.d.Figuren a.Claudia Rossbachers STEIRERKR.) Bildquelle: ORF/ Roman Zach-Kiesling, Johannes Landsiedl