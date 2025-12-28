LandKrimi: Das letzte ProblemJetzt kostenlos streamen
LandKrimi
Folge vom 28.12.2025: LandKrimi: Das letzte Problem
Ein eingeschneites Ferienhotel. Eine Leiche in einem von innen verschlossenen Zimmer. Die Hoteldirektorin möchte die Sache vertuschen, doch in kürzester Zeit weiß das ganze Hotel Bescheid. Unter den Gästen ist ein Kommissar – zumindest behauptet er das glaubhaft –, der mit seinem mitgereisten Assistenten umfangreiche Ermittlungen aufnimmt. Dann geschieht ein zweiter Mord. Zwar scheint sich der Kommissar der Lösung des Falls zu näheren, doch fehlen die Beweise. Dann kommt auf Schneeschuhen die Dorfpolizistin dazu, die mit dem arroganten Städter sofort Probleme bekommt. Besetzung: Karl Markovics (Jonas Horak) Stefan Pohl (Freitag) Maria Fliri (Beate Riegler) Max Moor (Franz Riegler) Sunnyi Melles (Karin Sessler) Julia Koch (Sophie Landner) Laura Bilgeri (Natalie Riegler) Marc Hosemann (Fred Huber) Regie: Karl Markovics Drehbuch: Daniel Kehlmann Bildquelle: ORF/Stefanie Leo