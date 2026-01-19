LandKrimi: Schnee von gesternJetzt kostenlos streamen
LandKrimi
Folge vom 19.01.2026: LandKrimi: Schnee von gestern
Der Fund einer Leiche führt das neue Duo in die wunderschöne, raue und unheimliche Landschaft Osttirols. Die Suche nach Hinweisen rund um die Todesumstände wirbelt die verschrobene Dorfgemeinde gehörig auf. Im Tristacher See bei Lienz in Osttirol schwimmt eine männliche Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um den Tiroler Umweltlandesrat Konrad Schett, der allem Anschein nach ertrunken ist und laut Obduktion Alkohol im Blut hatte. Schett war nach einem Termin mit den Finanzlandesräten aller Bundesländer auf dem Weg in ein Osttiroler Seitental – nach Inner Ainöd, wo er allerdings nie angekommen ist. Der Fall ruft Chefinspektor Martin Steiner (Simon Morzé) und Chefinspektorin Melanie Grandits (Marlene Hauser) auf den Plan, obwohl zunächst gar nicht sicher ist, ob es sich um einen Mordfall handelt. Als sich herausstellt, dass Schett nicht betrunken in den Tristacher See gefallen ist, sondern bereits tot war, als er hineingeworfen wurde, wird es für die beiden richtig mühsam. Die Ermittlungen führen zunächst Martin und später auch Melanie nach Inner Ainöd, eine verschrobene und raue Dorfgemeinde, in der die Uhren offenbar noch anders gehen. Eine Gemeinde, die seit Langem darum kämpft, dass die letzten Bewohnerinnen und Bewohner nicht auch noch absiedeln. Besetzung: Simon Morzé (Martin Steiner) Marlene Hauser (Melanie Grandits) Fanny Krausz (Maria) Wolfgang Lampl (Alfons) Michael Rotschopf (Bürgermeister Walter) Felix Rank (Gustav Moser) Johanna Orsini (Elisabeth Imler) Kristina Sprenger (Kommandantin) Gerhard Liebmann (Egbert) Igor Karbus (Gerry Fiala) Joseph Holzknecht (Major Salzer) Regie: David Wagner Drehbuch: Ivo Schneider Bildquelle: ORF/ZDF / DOR Film/ Landsiedl/ Stefanie Leo