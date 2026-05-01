LandKrimi
Folge vom 01.05.2026: LandKrimi: Steirerkreuz
Macht, Schuld und alten Lügen führen zu einem Netz aus tödlichen Geheimnissen. Ein Mordfall im Mürzer Oberland bringt Sandra Mohr und Sascha Bergmann in ein Geflecht aus familiären Spannungen und verborgenen Wahrheiten. Hinter der Fassade der einflussreichen Familie Fürst zeigen sich Abgründe, die weit zurückreichen. Je tiefer die Ermittler graben, desto mehr gerät das scheinbar klare Bild ins Wanken – und neue Spuren führen in eine gefährliche Vergangenheit. Besetzung: Miriam Stein (Sandra Mohr) Hary Prinz (Sascha Bergmann) Johannes Nussbaum (Daniel Bergmann) Eva Herzig (Eva Merz) Holger Schober (Ferdinand Franz) Julian Weigend (Veit Schindler) Anna Rot (Magdalena Fürst) Jana McKinnon (Anna Fürst) Daniel Keberle (Hermann Fürst) Gregor Kohlhofer (Clemens Fürst) Gisela Schneeberger (Pauline Fürst) Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger (n.d.R.v. Claudia Rossbacher/Gmeiner Verlag) Bildquelle: ORF/Allegro Film/Stefan Haring