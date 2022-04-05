Die Show vom 05.04.2022Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 5: Die Show vom 05.04.2022
57 Min. Ab 12
Je später der Abend, desto schöner die Show: Klaas Heufer-Umlauf präsentiert "Late Night Berlin" - direkt aus der Hauptstadt. In seiner Late-Night-Show spricht Klaas über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien. Die Bühne von "Late Night Berlin" ist die Adresse für nationale und internationale Musik-Acts.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben