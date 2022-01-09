Leben im Blockhaus
Folge vom 09.01.2022: Ein Schuss ins Glück
21 Min.Folge vom 09.01.2022
Die passionierten Jäger Cameron und Mandy wollen mit ihren beiden Kindern in ein Blockhaus in der Nähe ihrer Heimatstadt Demotte, Indiana, ziehen. Sie hoffen, Camerons Kindheitserinnerungen an das freie und naturnahe Leben in einer Blockhütte wieder aufleben lassen – und zwar in einem Haus mit viel Platz für Hobbys und einem Grundstück für Aktivitäten im Freien. Können sie das gemütliche, rustikale Blockhaus ihrer Träume in einer Gegend finden, in der ländliche Architektur eine Seltenheit ist?
