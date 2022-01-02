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Leben im Blockhaus

Über den Dingen

HGTVFolge vom 02.01.2022
Über den Dingen

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Leben im Blockhaus

Folge vom 02.01.2022: Über den Dingen

20 Min.Folge vom 02.01.2022

Torrey und Colleen leben mitten in Texas. In den letzten Jahren haben sie sich immer wieder Häuser in New Mexico gemietet, um der Hektik des Alltags zu entfliehen. Doch jetzt will Torrey Nägeln mit Köpfen machen und ihr komplettes Zuhause verlegen. In New Mexico können sie im Winter Skifahren, im Sommer Fahrrad fahren und das ganze Jahr über die Natur genießen. Mit einem Budget von 600.000 Dollar besichtigen sie drei atemberaubend schöne Blockhütten, von denen sich eine als absolutes Familien-Traumhaus entpuppt.

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