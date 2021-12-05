Traumhaus in den White MountainsJetzt kostenlos streamen
Leben im Blockhaus
Folge vom 05.12.2021: Traumhaus in den White Mountains
21 Min.Folge vom 05.12.2021
Sean und Sandy ziehen von Virginia in die White Mountains in New Hampshire. Grund dafür ist Sandys Job und die Möglichkeit, näher in der freien Natur zu leben. Das aktive Paar ist auf der Suche nach einer Hütte im Chalet-Stil in einer Gegend, in der sie mit ihrem Hund Rusty die herrliche Aussicht genießen und auf den Wanderwegen unterwegs sein können. Werden sie die Hütte finden, die ihren Bedürfnissen entspricht – und das zum richtigen Preis?
