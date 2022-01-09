Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hao, Thu und ihre beiden Kinder wollen den heißen Temperaturen in Texas entfliehen und in den Südosten von Oklahoma ziehen. Dort können sie Angeln, Schwimmen und Jagen. Mit dem Hüttenleben sind sie schon vertraut – denn im Laufe der Jahre hat die Familie viele Hütten-Urlaube gemacht. Jetzt sind sie bereit, den Schritt zu wagen und sich eine eigene Blockhütte zu suchen, die sie ihr Zuhause nennen können. Um Gäste zu beherbergen, wünschen sie sich ein geräumiges Blockhaus mit viel Land. Können sie in dem ländlichen Paradies eine Hütte für maximal 325.000 Dollar finden, die ihrer gesamten Wunschliste entspricht?

