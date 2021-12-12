Leben im Blockhaus
Folge vom 12.12.2021: Über den Wipfeln
21 Min.Folge vom 12.12.2021
Das frisch verheiratete Paar Carl und Emily lebt in der Innenstadt von Seattle, Washington, und möchte dem Stadtleben entfliehen. Sie suchen in den Cascade Mountains nach dem perfekten Blockhaus, um all die Abenteuer zu genießen, die die Berge zu bieten haben. Carl hat ihr Budget auf 500.000 Dollar festgelegt, aber Emily möchte den endgültigen Kaufpreis bei 300.000 Dollar halten. Werden sie es schaffen, ihr Budget unter einen Hut zu bringen und trotzdem die Blockhütte ihrer Träume zu finden?
