Legacies
Folge 15: Das Duell der Schwestern
41 Min.Ab 16
Josies dunkle Seite hat Besitz von ihrem Körper ergriffen und sie in eine bösartige mächtige Hexe verwandelt. Alaric macht sich deshalb große Sorgen um sie. Zudem rückt die prophezeite Verschmelzung seiner beiden Töchter immer näher, weshalb sich Hope schnellstmöglich etwas einfallen lassen muss. Während Lizzie mit der Situation vollkommen überfordert ist, stellt sich Rafael mutig seinen Ängsten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen