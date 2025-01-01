Zum Inhalt springenBarrierefrei
Legacies

Staffel 2Folge 15
41 Min.Ab 16

Josies dunkle Seite hat Besitz von ihrem Körper ergriffen und sie in eine bösartige mächtige Hexe verwandelt. Alaric macht sich deshalb große Sorgen um sie. Zudem rückt die prophezeite Verschmelzung seiner beiden Töchter immer näher, weshalb sich Hope schnellstmöglich etwas einfallen lassen muss. Während Lizzie mit der Situation vollkommen überfordert ist, stellt sich Rafael mutig seinen Ängsten.

Warner
