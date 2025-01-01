Seit wann sprichst du Japanisch?Jetzt kostenlos streamen
Legacies
Folge 4: Seit wann sprichst du Japanisch?
41 Min.Ab 16
Ein gefährlicher Dämon hält die Bewohner von Mystic Falls in Atem. Wie ein Parasit schlüpft er von einem Körper in den anderen und ergreift so Besitz von seinem Wirt. Hope und Alaric eröffnen die Jagd auf die unsichtbare Kreatur, die es allem Anschein nach auf Landon abgesehen hat. Während es Rafael zunehmend schwerfällt, zu seinem alten Ich zurückzufinden, macht sich MG Sorgen um Lizzie, die sich offenbar in einen Geist verliebt hat.
