Staffel 2Folge 6
Folge 6: Der Geheimnisjäger

41 Min.Ab 16

Josie will das Rätsel um Hope lösen und reist nach New Orleans, wo sie nach einem passenden Zauber sucht, der ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen soll. In der Zwischenzeit bereitet sich Mystic Falls auf ein großes Fest vor. Doch dann werden die Feierlichkeiten von zwei ungebetenen Gästen gestört. Während Hope gemeinsam mit Rafael auf Monsterjagd geht, versucht Lizzie, Landon zu beschützen. Dabei fällt es ihr zunehmend schwer, Hopes Geheimnis zu bewahren.

