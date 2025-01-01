Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 14
Folge 14: Das Spiel

41 Min.Ab 12

Josies Körper ist noch immer voller schwarzer Magie, die zunehmend ihren Verstand kontrolliert. Fest entschlossen kämpft sie dagegen an. Zeitgleich führt Emma im Auftrag von Alaric eine spezielle Sitzung durch, bei der die Schüler lernen sollen, ihre Sorgen zu bewältigen. Dabei erschaffen die Teilnehmer gemeinsam eine Fantasiewelt mit einer ganz eigenen Handlung. Als die Geschichte jedoch eine ungeahnte Wendung nimmt, wird schnell klar, dass an dem Zauber etwas faul sein muss.

