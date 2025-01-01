Legacies
Folge 16: Ein Märchen voller Dunkelheit
41 Min.Ab 12
Hope hat es geschafft, sich unbemerkt in Josies Unterbewusstsein zu schleichen. Währenddessen plant Lizzie eifrig ihre eigene Beerdigung. Dabei muss sie enttäuscht feststellen, dass sich die Trauer ihrer Mitschüler offenbar in Grenzen hält. In der Zwischenzeit sucht auch Alaric verzweifelt nach einem Weg, Josie von dem Einfluss der schwarzen Magie zu befreien. Er lässt sich deshalb auf einen gefährlichen Deal mit dem Nekromanten ein.
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
