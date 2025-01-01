Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Märchen voller Dunkelheit

Ein Märchen voller Dunkelheit

Folge 16: Ein Märchen voller Dunkelheit

41 Min.Ab 12

Hope hat es geschafft, sich unbemerkt in Josies Unterbewusstsein zu schleichen. Währenddessen plant Lizzie eifrig ihre eigene Beerdigung. Dabei muss sie enttäuscht feststellen, dass sich die Trauer ihrer Mitschüler offenbar in Grenzen hält. In der Zwischenzeit sucht auch Alaric verzweifelt nach einem Weg, Josie von dem Einfluss der schwarzen Magie zu befreien. Er lässt sich deshalb auf einen gefährlichen Deal mit dem Nekromanten ein.

