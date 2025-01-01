Lenßen & Partner
Folge 16: Komplott in der Stammkneipe
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird in seiner Kanzlei von einem Unbekannten niedergeschlagen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Täter um Mario Zurbriggen, Ex-Mann der Mandantin Ulla Lohmann, handelt. Als Mario Zurbriggen kurz darauf erdrosselt wird, gerät Ingo Lenßen selbst ins Visier der Polizei. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt: Katja Hansen und Tekin Kurtulus tun alles, um den Mörder zu finden, denn Ingo Lenßens Ruf als Rechtsanwalt steht auf dem Spiel.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
