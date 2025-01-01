Lenßen & Partner
Folge 13: Der heimliche Nacktfotograf
22 Min.Ab 12
Die Cheerleader-Trainerin Bianca Lange ist verzweifelt, weil eine pornographische Internetseite mit heimlich fotografierten Nacktfotos ihrer Mädchen aufgetaucht ist. Lenßen & Partner versuchen über den Provider, an die Adresse des Internetseitenbetreibers zu gelangen. Aber der Täter hat dort gefälschte Daten hinterlegt. Also schleust sich Katja Hansen verdeckt beim Training der Cheerleader ein. Sie will den Täter auf frischer Tat ertappen - der Plan schlägt fehl ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1