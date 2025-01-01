Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Notruf aus der Sex-Falle

SAT.1Staffel 4Folge 8
Notruf aus der Sex-Falle

Notruf aus der Sex-FalleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 8: Notruf aus der Sex-Falle

22 Min.Ab 12

Angelika Dahlkes Tochter Elin ist spurlos verschwunden, ihre Mutter fürchtet Selbstmord. Lenßen & Partner forschen im rätselhaften Privatleben der Vermissten und gelangen über ihre Handy-Rechnung zu einem Mitarbeiter der Frauennotrufzentrale. Der Seelsorger Lukas Hader hatte als Letzter Kontakt zu Elin. In einem Anruf gestand sie, dass sie von ihrem Freund Roy Tenner misshandelt wird ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen