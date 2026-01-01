Lenßen & Partner
Folge 10: Der Countdown läuft
22 Min.Ab 12
Peter Völkel macht sich große Sorgen um seine psychisch labile Frau: Die nach einem schweren Unfall ans Bett gefesselte Lena erhält massive Todesdrohungen - wie bei einem Countdown zählt der Täter die Tage bis zu ihrem Tod. Der viel beschäftigte Pilot beauftragt Lenßen & Partner, auf seine Frau aufzupassen. Schnell finden die Ermittler heraus, dass Lena eine Affäre mit ihrem Therapeuten hat ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
