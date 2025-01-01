Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Geheimnis des Ermordeten

SAT.1Staffel 4Folge 1
Das Geheimnis des Ermordeten

Das Geheimnis des ErmordetenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 1: Das Geheimnis des Ermordeten

22 Min.Ab 12

Helmut Bleicher wird niedergestochen und kann nur noch den Namen "Dirk" von sich geben, bevor er in den Armen von Ingo Lenßen stirbt. Die Witwe Inka Bleicher beauftragt Lenßen & Partner, den Mörder zu finden. Die Suche führt zu der Arbeitsstelle des Toten: Dort erfahren die Ermittler, dass Helmut Bleicher sich in letzter Zeit auffällig nervös verhalten hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen