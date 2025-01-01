Lenßen & Partner
Folge 167: Der Würger vom Straßenstrich
22 Min.Ab 6
Jacqueline Fuhrmann macht sich große Sorgen um ihre Mutter Sonja, die sie tags zuvor bewusstlos und mit Würgemalen am Hals in der Waschküche ihres Wohnhauses gefunden hat. Die 41-Jährige weigert sich, über den Anschlag zu sprechen. Verzweifelt bittet die Mandantin Ingo Lenßen um Personenschutz für ihre Mutter. Die Ermittler finden heraus, dass in dem Mietshaus ein Kleinkrieg herrscht ...
