Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 18vom 10.05.2025
22 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

Der arbeitslose Ingenieur Markus Jensen vermutet, dass seine Frau Kirsten von ihrem Chef Karl Heisenberg sexuell missbraucht wird. Ist Kirsten Jensen gefügig, weil sie unter keinen Umständen ihren Job verlieren will? Ingo Lenßen tarnt sich als Kunde im Autohaus Heisenberg - er kommt zu spät: Karl Heisenberg ist in seinem Büro ermordet worden! Dringend tatverdächtig ist Markus Jensen. Der Mandant hatte zur Tatzeit einen Termin bei dem Chef seiner Frau ...

