Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 20
Folge 20: Sabotage in der Autowerkstatt

22 Min.Ab 12

Der Werkstattbesitzer Richard Kemp kommt zu Ingo Lenßen, weil jemand nachts Autos auf seinem Grundstück demoliert. Er hat auch einen Verdacht: Julian Meyer, Ex-Freund seiner Tochter Nina. Nina hat mit Julian Meyer Schluss gemacht, weil es ihr Vater so wollte und hat zur Belohnung eine Kreuzfahrt geschenkt bekommen. Doch Julian Meyer hat bereits seit zwei Wochen einen eingegipsten Arm - als Verdächtiger scheidet er aus ...

SAT.1
