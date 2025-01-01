Lenßen & Partner
Folge 4: Fanatischer Racheakt
Der streng gläubige Katholik Joseph Peters macht sich große Sorgen um seine Tochter Eva-Maria. Sie wird von einem Unbekannten verfolgt und mit perversen Anrufen belästigt. Katja Hansen schleust sich als Aushilfskraft in die christliche Buchhandlung des Mandanten ein. Einer der Angestellten, Timo Gebohr, gerät unter Verdacht. Als Timo von einem maskierten Mann angeschossen wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...
