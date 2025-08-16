Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 58vom 16.08.2025
22 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Die krebskranke Regine Sandmann ist bei Ingo Lenßen, um ihre Erbschaftsangelegenheiten zu klären, als sie einen Anruf erhält, der sie so aufregt, dass sie einen Zusammenbruch erleidet. Der Anrufer war ihr Cousin Norbert Rüger, der ihre verschollene Tochter Julia in einem Bordell wiedergefunden zu haben glaubt. Tatsächlich spüren die Ermittler dort das Mädchen auf, das unter dem Namen Biggi Neusten arbeitet, und bringen sie zu ihrer Mutter ...

