Lenßen & Partner
Folge 58: Grüße aus dem Jenseits
22 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Die krebskranke Regine Sandmann ist bei Ingo Lenßen, um ihre Erbschaftsangelegenheiten zu klären, als sie einen Anruf erhält, der sie so aufregt, dass sie einen Zusammenbruch erleidet. Der Anrufer war ihr Cousin Norbert Rüger, der ihre verschollene Tochter Julia in einem Bordell wiedergefunden zu haben glaubt. Tatsächlich spüren die Ermittler dort das Mädchen auf, das unter dem Namen Biggi Neusten arbeitet, und bringen sie zu ihrer Mutter ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1