Lenßen & Partner
Folge 7: Flucht vor der Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Cordula Jaspers Mann Knut ist verschwunden. Offenbar hat er sein Büro völlig überstürzt verlassen. Auf dem Konto fehlen 30.000 Euro. Bald ist klar: Knut Jasper hat eine uneheliche Tochter mit einer anderen und wird damit erpresst. Kurz darauf wird die Mandantin entführt. Ein Hinweis führt die Ermittler in eine Bar. Die Barfrau reagiert auffällig abweisend und will die Ermittler ganz offensichtlich abwimmeln. Steckt sie hinter der Erpressung?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1