Lenßen & Partner
Folge 130: Die Sex-WG
21 Min.Ab 12
Katinka Druwes Schwester Beata (19) ist nach einem Vorstellungsgespräch in einer Wohngemeinschaft verschwunden. Die Spur führt Lenßen & Partner in die WG, wo sie auf ein Sexvideo der Vermissten stoßen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen finden die Detektive ihre Leiche. Damit nicht genug: Der Mörder plant ein weiteres Verbrechen...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
