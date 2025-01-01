Lenßen & Partner
Folge 131: Der sexhungrige Fotograf
22 Min.Ab 12
Katja Hansen und Mark Blomberg hören verzweifelte Hilferufe: Es gelingt ihnen gerade noch, Sarah Meissner (18) vor einer Vergewaltigung zu bewahren. Die Ermittlungen ergeben, dass der Fotograf Olaf Kronberg ohne Wissen der Eltern Fotos von der 18-Jährigen für eine Bikinikampagne macht. Missbraucht er seine Position, um Sarah zum Sex zu zwingen? Als der Fotograf erneut am Tatort erscheint, verliert der Vater des Mädchens die Beherrschung.
Lenßen & Partner
