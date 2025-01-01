Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der sexhungrige Fotograf

SAT.1Staffel 4Folge 131
Der sexhungrige Fotograf

Der sexhungrige FotografJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 131: Der sexhungrige Fotograf

22 Min.Ab 12

Katja Hansen und Mark Blomberg hören verzweifelte Hilferufe: Es gelingt ihnen gerade noch, Sarah Meissner (18) vor einer Vergewaltigung zu bewahren. Die Ermittlungen ergeben, dass der Fotograf Olaf Kronberg ohne Wissen der Eltern Fotos von der 18-Jährigen für eine Bikinikampagne macht. Missbraucht er seine Position, um Sarah zum Sex zu zwingen? Als der Fotograf erneut am Tatort erscheint, verliert der Vater des Mädchens die Beherrschung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen