Lenßen & Partner
Folge 152: Verhängnisvolle Nacktbilder
22 Min.Ab 12
Ermittler Mark Blomberg wird in seinem Fitnessstudio von der Aerobiclehrerin Lisa Hartmann des Spannens bezichtigt. In panischer Angst beauftragt sie Lenßen & Partner, dem tatsächlichen Stalker auf die Schliche zu kommen. Ins Visier gerät der ehemalige Freund der Aerobiclehrerin Tim Groß. Eines Nachts dringt er in die Wohnung der jungen Frau ein und filmt sie im Schlaf. Lenßen und Partner ermitteln fieberhaft, aber der Spanner ist ihnen immer einen Schritt voraus.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
