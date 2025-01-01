Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Im Netz der Frauenhändler

SAT.1Staffel 4Folge 155
Im Netz der Frauenhändler

Lenßen & Partner

Folge 155: Im Netz der Frauenhändler

23 Min.Ab 12

Die Thailänderin Tukata Wolter sucht Hilfe bei Lenßen und Partner: Ihre Schwester Aunchun Samut ist seit ihrer Ankunft in Deutschland spurlos verschwunden. Hält der Freund der Vermissten, Martin Staller, die junge Thailänderin in seiner Wohnung gefangen? Was weiß die thailändische Prostituierte Phara über das Verschwinden von Aunchun? Die Ermittler geraten in die Schusslinie einer skrupellosen Menschenhändlerbande...

