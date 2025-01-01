Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das ominöse Sexinserat

SAT.1Staffel 4Folge 161
Das ominöse Sexinserat

Das ominöse SexinseratJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 161: Das ominöse Sexinserat

22 Min.Ab 12

Die Schauspielerin Sylvia Berthoff bekommt seit drei Tagen obszöne Anrufe von Männern. Lenßen & Partner finden heraus, dass eine anzügliche Kontaktanzeige unter ihrem Namen in einem Sexheft inseriert wurde. Die Spur führt die Ermittler in die Redaktion eines Sexmagazins. Als plötzlich ein Ultraschallbild einer unbekannten Schwangeren bei dem Ehemann der Mandantin, Max Berthoff, auftaucht, gerät auch er ins Visier der Ermittlungen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen