Lenßen & Partner
Folge 26: Giftige Verschwörung
22 Min.Ab 12
Alexandra Leuschner ist verzweifelt, weil ein Unbekannter die Barbesitzerin mit einem angedrohten Giftanschlag zum Verkauf ihrer Bar zwingen will. Steckt Paul Imhofer, der Chef einer Tabledancebar, hinter der Erpressung? Der Täter scheint seine Drohung wahr zu machen: Martin Leuschner bricht nach dem Konsum eines Bieres in der Bar zusammen. Ist der Ehemann das erste Opfer des Erpressers? Die Ermittlungen ergeben, dass Martin Leuschner die Vergiftung simuliert ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1