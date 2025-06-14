Der rätselhafte AutoklauJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 31: Der rätselhafte Autoklau
21 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 6
Auf dem Weg in die Kanzlei beobachten Sandra Nitka und Christian Storm einen Autodiebstahl - sie helfen dem Geschädigten und bringen ihn zu Ingo Lenßen. Wie sich herausstellt, waren im Wagen von Robin Peiper geheime Konstruktionspläne. Der Wagen taucht auf, doch der Laptop mit den Plänen ist verschwunden. Die Spur führt zu einer Frau - die Ermittler wollen sie überführen und stellen ihr eine Falle. Doch die Situation gerät völlig außer Kontrolle ...
