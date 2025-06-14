Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schicksal auf dem Straßenstrich

SAT.1Staffel 4Folge 32vom 14.06.2025
Folge 32: Schicksal auf dem Straßenstrich

22 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12

Frank Weinert glaubt, dass seine Frau Anja ihn betrügt - in ihrem Wäscheschrank hat er eine Vorratspackung Kondome gefunden. Sandra Nitka und Christian Storm heften sich an ihre Fersen und finden heraus, dass sie offenbar mehrere Beziehungen pflegt. Der wohlhabende Dr. Hans Elben scheint der eigentliche Geliebte von Anja Weinert zu sein, doch den Ermittlern ist nicht klar, in welcher Beziehung sie zu dem zwielichtigen Guido Schnell steht. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu ...

