Folge 64: Hinterhältige Rache

22 Min.Ab 12

Susanne Baumgartner ist sicher: Ihr Mann Fred betrügt sie. In seinem Leben gibt es tatsächlich viele Frauen, die Detektive finden jedoch keine Beweise, die seine Untreue bestätigen. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung: Fred Baumgartner wird wegen Vergewaltigung verhaftet...

