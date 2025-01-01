Ingo Lenßen unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 120: Ingo Lenßen unter Mordverdacht
22 Min.Ab 12
Eine Frau beschuldigt Ingo Lenßen mit schweren Vorwürfen: Sie behauptet, dass der Rechtsanwalt versucht hat, sie zu vergewaltigen. Alle Beweise sprechen gegen ihn, selbst seine Ermittler zweifeln an ihm. Ingo Lenßen bittet sie um ihr Vertrauen, damit er seine Unschuld beweisen kann. Kurz darauf nehmen ihn die Kommissare vom K11 fest. Gibt es einen Ausweg für Lenßen & Partner?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
