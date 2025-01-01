Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 138
Folge 138: Säureanschlag im Eiscafé

22 Min.Ab 12

Ein Eiscafébesitzer wurde brutal von einem Unbekannten überfallen. Der Täter wollte ihm mit Säure das Gesicht verätzen. Die Nachforschungen führen die Ermittler ins Obdachlosen-Milieu. Dort lüften Sandra Nitka und Christian Storm ein dunkles Geheimnis des Eiscafébesitzers. Angeblich hat er eine Frau grausam gefoltert und vergewaltigt. Ist der Mandant in Wahrheit ein Triebtäter?

