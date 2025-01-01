Lenßen & Partner
Folge 138: Säureanschlag im Eiscafé
22 Min.Ab 12
Ein Eiscafébesitzer wurde brutal von einem Unbekannten überfallen. Der Täter wollte ihm mit Säure das Gesicht verätzen. Die Nachforschungen führen die Ermittler ins Obdachlosen-Milieu. Dort lüften Sandra Nitka und Christian Storm ein dunkles Geheimnis des Eiscafébesitzers. Angeblich hat er eine Frau grausam gefoltert und vergewaltigt. Ist der Mandant in Wahrheit ein Triebtäter?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
