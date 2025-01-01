Lenßen & Partner
Folge 140: Das gefährliche Doppelleben
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird von einem Unbekannten erpresst. Die Detektive finden heraus, dass die Verlobte des Mandanten ein Doppelleben führt. Das Motiv des Erpressers scheint geklärt, doch Lenßen & Partner können den Unbekannten nicht ausfindig machen. Dann wird die Verlobte brutal ermordet und die Detektive decken eine Familientragödie auf.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
