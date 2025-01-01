Lenßen & Partner
Folge 146: Seitensprung in den Tod
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird brutal niedergestochen und rettet sich in die Kanzlei. Ehe sie aussagen kann, stirbt sie an den schweren Verletzungen. Die Mutter beschuldigt ihren Schwiegersohn. Lenßen & Partner finden heraus, dass der Ehemann eine Affäre mit einer Kollegin hat. Hat er deshalb seine Frau ermordet?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
