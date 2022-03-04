Die rätselhafte EmpfängnisJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 178: Die rätselhafte Empfängnis
23 Min.Folge vom 04.03.2022Ab 12
Der Verlobte einer Mandantin ist in einem Kloster untergetaucht. Kurz zuvor hatte sie ihm erzählt, dass sie schwanger ist. Doch ein DNA-Test beweist, dass er nicht der Vater ist. Zunehmend gerät ihr Chef ins Visier der Ermittlungen. Am Arbeitsplatz der Mandantin werden wilde Sex-Partys veranstaltet. Ist sie in Wirklichkeit beim Gruppensex schwanger geworden?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
