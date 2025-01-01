Lenßen & Partner
Folge 183: Mord vor laufender Kamera
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen ermittelt verdeckt als Schauspieler. Der Regisseur soll eine Affäre mit seiner Hauptdarstellerin haben. Doch plötzlich kommt es bei den Dreharbeiten zu einem dramatischen Zwischenfall: Bei einer Schussszene wird der Anwalt verletzt, die Munition wurde manipuliert. Kurz darauf wird ein weiterer Mordanschlag verübt. Können die Ermittler den Täter rechtzeitig stellen?
