Die Bombe in der Handtasche

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 23
Folge 23: Die Bombe in der Handtasche

21 Min. Ab 12

Auf Melanie Neumann wurde ein Anschlag verübt: Auf offener Straße ist ihre Handtasche explodiert. Außerdem erhielt sie einen Drohbrief mit der Nachricht: "Das Spiel des Todes hat begonnen." Die Spur führt zunächst in ein Internet-Café. Dorthin liefert ein Kurier die tote Katze der Mandantin. In einem mit Blut geschriebenen Brief wird ihre gesamte Familie bedroht ...

