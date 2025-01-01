Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mord aus Mitleid

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 41
Mord aus Mitleid

Mord aus MitleidJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 41: Mord aus Mitleid

22 Min.Ab 12

Lenßen & Partner leisten Alisa Holländer Personenschutz. Die Frau hat panische Angst vor ihrem psychopathischen Exmann Bernd Stullmann. Plötzlich kommt es zu einem Überfall. Die Kinder des Mandanten Oswald Schröder geraten ins Visier der Ermittlungen. Es stellt sich heraus, dass sie die neue Lebensgefährtin ihres Vaters hassen. Die Detektive finden ein tödliches Gift bei den Geschwistern ...

