Folge 45: Not-Operation im Drogenrausch
22 Min. 10.10.2021 Ab 12
Carla Jocham vermutet, dass ihr Freund Olaf eine Affäre mit seiner Mitbewohnerin Judith hat. Katja Hansen übernachtet, als Cousine der Mandantin getarnt, in der WG. Dort wird sie Zeugin eines äußerst intimen Gesprächs. Mitten in der Nacht werden Katja Hansen und Carla Jocham rausgeschmissen. Nach einem brutalen Übergriff an einer Tankstelle nimmt der Fall eine erschreckende Wendung ...
