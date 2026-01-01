Lenßen & Partner
Folge 48: Kinderraub im Park
22 Min.Ab 12
Beim Joggen im Park wird Mark Blomberg Zeuge einer versuchten Kindesentführung. Das lesbische Pärchen Lisa Mars und Ellen Braun beauftragt Lenßen & Partner mit dem Schutz ihrer durch künstliche Befruchtung entstandenen Tochter Leni. Doch der skrupellose Täter schlägt erneut zu: Katja Hansen und das Kind geraten in Lebensgefahr!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1