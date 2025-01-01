Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Todes-Chat

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 66
Der Todes-Chat

Der Todes-ChatJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 66: Der Todes-Chat

22 Min.Ab 12

Gunda Mai bittet Lenßen & Partner verzweifelt um Hilfe. Ihre Tochter Leonie Mai ist spurlos verschwunden. Sofort begeben sich die Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm auf die Suche nach der Vermissten. An ihrem Arbeitsplatz stoßen sie auf eine Spur. Sie entdecken einen Chat, in dem die Vermisste über ihre Selbstmordgedanken schreibt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen